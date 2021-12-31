الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1900مواطنًا في قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

حيث تبيَّن من التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي "الأربعاء والخميس 29 و30 ديسمبر الجاري" بقرية طما فيوم مركز إهناسيا، مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1914 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 83، معمل طفيليات 42، حالات الأشعة 7 استصدار 11 قرار علاج على نفقة دولة، تحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 94 حالة.

وتضمنت القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، والتي تناولت التوعية بموضوعات: الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية - الزواج المبكر - أضرار ختان الإناث - التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 109 مواطن.

من جهته، نوه وكيل الوزارة عن الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي.