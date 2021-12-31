مختبر السرديات بالدار البيضاء: جابر عصفور فارس اختار السفر في اليوم الأخير

نعى ببالغ الأسى، مختبر السرديات بالدار البيضاء، وفاة جابر عصفور الذي وافته المنية يوم الجمعة.

وقال المختبر في بيانه: "يعتبر جابر عصفور واحدا من كبار النقاد والفاعلين الثقافيين في مصر والعالم العربي، أستاذًا جامعيًا وباحثًا أكاديميًا ومشرفًا ومسؤولا ووزيرا وإنسانا استطاع ان يؤسس لتجارب جديدة وينهض بالثقافة والتنوير ويدافع عن حرية التعبير.

قضى الدكتور جابر عصفور خمس عشرة سنة في منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة، قدَّم خلالها الكثير والكثير للثقافة المصرية والعربية، وأشاع الحياة في المجلس الذي كان يبدو للجميع كيانا ميَّتا، فقد نقل نشاط المجلس من النطاق المحلى إلى الساحة العربية منطلقا من قناعته الفكرية العربية، حتى أصبح الكثيرون من المثقفين والمبدعين العرب يطلقون على المجلس بيت الثقافة العربية.

ويمكن أن يرصد المتابعون موقع المجلس الأعلى للثقافة على خارطة الثقافة العالمية، من خلال مشاركات مثقفين بارزين من مشارق الأرض ومغاربها في الأنشطة التي كان ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، ومن خلال تعاون المجلس باعتباره مؤسسة ثقافية عربية مع عدد غير قليل من المؤسسات الثقافية العالمية وبذلك، عادت مصر من خلال المجلس الأعلى للثقافة و تحت قيادة جابر عصفور تفتح أبوابها لاستضافة أبرز مفكري العالم ومثقفيه من أمثال مارتن برنال، وبيتر جران، وجوست سمايرز، وجاك دريدا، وآلان روب جرييه، وميشيل فيفيوركا، وموريس جودلييه، وميشيل بوتور، وأندريه ريمون، وروبرت يانج، وروجر ألن، وأمبرتو إيكو، وفيسوافا شمبورسكا، وبدرو مونتابث، وبرويز أمر علي، وروى متحدة، وغيرهم".

وتابع:"نجحت سياسة الدكتور جابر عصفور في المجلس الأعلى للثقافة في جعله جسرا بين الثقافة العربية والثقافة العالمية من ناحية، ومكانا لالتقاء المثقفين والباحثين والمبدعين من مختلف الأقطار العربية بعضهم ببعض، وساحة مفتوحة لحوارهم، ومجالا لتواصلهم مع مثقفي العالم وفنَّانيه من ناحية أخرى وتنطلق رؤية جابر عصفور للثقافة العربية من وعيه الحادَّ والعميق بكون العالم المعاصر قد أصبح بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية الهائلة قرية كونية صغيرة تتفاعل فيها الثقافات واللغات والأديان، بما لا ينفى خصوصية كل ثقافة على حدة، وبما يؤسَّس في الوقت نفسه لحوار ثقافات العالم وليس صراع الحضارات .

وعلى الرغم من أهمية كل ما قام به جابر عصفور في المجلس الأعلى للثقافة فإن إنجازه الأهم سيبقى المشروع القومي للترجمة المشروع الذي بدأه بداية صغيرة لكنها كانت تمثل ضوءا في آخر النفق العربي المظلم وإرهاصا بحلم عربي كبير آتٍ كانت البداية في عام 1995 بآحاد قليلة من الكتب المترجمة التي بدأت تصدر كل عام ولكن بعد عشر سنوات أصبح الحلم واقعا.

وبلغ ما صدر عن المشروع القومي للترجمة أكثر من ألف عنوان، محطِّما بذلك الرقم القياسي لأي مشروع آخر للترجمة في تاريخ الثقافة العربية منذ عصر المأمون إلى يومنا هذا، ولم يكن الحلم العربي الذي تحقق على يدي جابر عصفور مجرد رقم جديد يضاف إلى ما تُرجِم إلى الثقافة العربية، بل كان إنجازا في المحتوى أيضا لقد قدَّم المشروع القومي للترجمة للقارئ والمثقف العربي عددا هائلا من النصوص المترجمة عن قرابة ثلاثين لغة مختلفة من اللغات الحية.

هذا فضلاً عن بعض اللغات التي بطل استخدامها، أو غيرها من اللغات التي يُتَرجَم عنها مباشرة إلى العربية للمرة الأولى وبذلك، فقد كسر ذلك المشروع الحلم مركزية الثقافية الأوربية في الترجمة إلى العالم العربي، ونَقَلَ عن لغات آسيوية وأفريقية وأمريكية لاتينية إلى جانب هيمنة اللغات الأوروبية التقليدية.

وأخيرا، كان اكتمال حلم الترجمة العربي بإنشاء المركز القومي للترجمة الذي تولَّى جابر عصفور إدارته، ليضيف إلى إنجازاته بؤرة ثقافية جديدة سوف تسهم دون شك في تبديد ظلام الواقع العربي وتنتقل بالثقافة العربية من خصوصيتها الجغرافية الضيَّقة إلى فضاء العالمية الرحب فقد كان المشروع القومي للترجمة منذ بدايته مشروعا عربي التوجُّه من حيث مشاركة أو استقطاب مترجمين من عدد من الدول العربية في ترجمة أعماله، ومن حيث نشر أعماله على النطاق العربي لكن المركز القومي للترجمة سوف يضيف إلى ذلك البعد المحلَّى أبعادا عالمية ملموسة".

وأكمل: "وفى هذا السياق، يجب ألا نغفل الدور الرائد الذي لعبه جابر عصفور عبر أكثر من أربعين عاما من خلال كتاباته في المجلات الثقافية والصحف السيَّارة، ومن خلال دراساته النقدية الأكاديمية وكتبه التي تناولت موضوعات متنوعة ما بين قضايا الأدب العربي القديم والحديث والمعاصر، والتعريف بالاتجاهات النقدية العالمية كالبنيوية، والسيميوطيقا، والتفكيك، وخطاب ما بعد الاستعمار، والنقد الثقافي، والنقد النسوي،إلخ ، ومناقشة القضايا الثقافية العامة والاشتباك معها، وتناول القضايا التي من شأنها النهوض بالمرأة المصرية والعربية، ومن خلال أنشطته الأكاديمية والثقافية العامة في عدد من الجامعات والمعاهد والمؤسسات والمراكز الثقافية التي عمل بها أو تولَّى رئاستها أو دُعي إليها أو تعامل معها .

وشكَّل دور جابر عصفور في مجال النقد الأكاديمي والثقافي إسهاما بارزا في مواجهة القوى الظلامية في مجتمعاتنا العربية، وفى إعلاء قيم الاستنارة والتقدم التي آن لها أن تتضافر لمواجهة قيم الجمود والتخلف.

وكان الشغل الشاغل والحلم الأكبر للكاتب والناقد والمفكِّر المصري جابر عصفور، هو تقديم الوجه الإيجابي لثقافة عربية معاصرة تنتقل بأبنائها، من المحيط إلى الخليج، من مستوى الضرورة إلى مستوى الحرية ".