وزيرة التضامن: نفذنا أنشطة وبرامج توعوية بـ2790 مدرسة وجامعة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات في 2750 مدرسة استهدفت توعية ما يقرب من مليون و300 ألف طالب وطالبة و280 كلية ومعهد عالي بـ40 جامعة حكومية وأهلية وخاصة و82 معهد عالي على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ (366) نشاطا متنوعا لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات، من خلال تنفيذ أنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

جاء ذلك ضمن التقرير الذي استعرضته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن جهود الصندوق على مدار عام 2021، في المدارس والجامعات ومراكز الشباب لتوعية الطلاب بالمراحل المختلفة بأضرار الإدمان، وكذلك تنفيذ مبادرات لتوعية الفئات المختلفة بأضرار التعاطي.

كما تم شرح آليات عمل الخط الساخن "16023 لعلاج الإدمان وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 860 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

كذلك استقبلت "بيوت التطوع" التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في الجامعات "حلوان والقاهرة والزقازيق وسوهاج" طلاب الكليات لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب، فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن 16023 وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية "مجانًا " وفى سرية تامة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقدم للتطوع أكثر من 2129 طالبا وطالبة من مختلف الكليات للتطوع، وتم اختيار 1900 شاب جديد وضمهم لوحدات التطوع بعد تدريبهم على الأدلة العلمية والمهارات الحياتية من خلال تنظيم سلسلة معسكرات تدريبية، ليصبح إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق 32 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، كما تم المشاركة في 25 معسكرا جامعيا.