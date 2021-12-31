عدوية عن أغاني المهرجانات: «مابهتمش»

تصدر اسم الفنان أحمد عدوية، محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما تحدث عن رفضه لأغاني المهرجانات، أثناء حلوله ونجله محمد عدوية ضيفين على الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر.

وأوضح الفنان الكبير أحمد عدوية، رفضه لأغاني المهرجانات، مشيرًا إلى تجاهل تلك الخلافات التي نشبت وقال "انا لا بهتم بالخلافات والأخبار التي تكتب عن أغاني المهرجانات، انا يسمع الأغنية الجميلة أيًا كان من يؤديها".

نجل الفنان أحمد عدوية

وخلال اللقاء الذي ظهر فيه ابنه المطرب محمد عدوية، أكد النجم أحمد عدوية أن نصيحته لابنه كانت عدم تقليده وأن يظهر بشخصيته ويغني بأسلوبه، معبرًا عن سعادته بنجاحاته والأغنيات التي قدمها.

وأعرب النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "سور ورا سور" الذي طرحها مؤخرا وحققت نجاح كبير، وهى من كلمات أحمد عبدالنبي وألحان وتوزيع مونتي.

ويتعاون محمد عدوية، في ألبومه الغنائي الجديد مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين منهم تيام على ووسام عبد المنعم وأحمد جابر ومحمد شحاتة.

وقال عدوية ، إنه يحرص من خلال الألبوم على تقديم عدد من الأغاني المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائي، مضيفا أنه حريص على أن يكون دائم التجديد فى أغانيه واختيار الكلمة التي تناسب جمهوره.

ويستعد لطرح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "طريق إسكندرية" من كلمات سامح فرج وألحان إسلام صالح وتوزيع محمد نور ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين، وطرح عدوية برومو الأغنية وتقول عقرب الساعة بيشاور على 12 برد ومطر وهدوء أنا معرفش لى مخنوق بلفلف في الشوارع والخانقة هي هي.