شرطة المسطحات تضبط 64 طن أعلاف حيوانية وربع مليون قطعة أغذية مجهولة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات (المنوفية – البحيرة – الجيزة).

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الـ 24 ساعة الماضية، جاء أبرزها فى مجال حماية الثروة الزراعية والأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية: ضبط (7) قضايا ("مؤسسة للأعلاف الحيوانية – مخزن أعلاف – شركة للتنمية الزراعية – عيادة بيطرية" وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية – "مصنع أعلاف – مجرشة أعلاف – وحدة جرش وخلط أعلاف حيوانية" وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن البحيرة) ..بمضبوطات بلغت 64,15 طن أعلاف حيوانية –280 عبوة مبيدات زراعية – 177 عبوة أدوية بيطرية .. جميعها بدون ترخيص.

وفى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية: ضبط مصنع حلويات – مخزنان لتجارة المواد الغذائية وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن البحيرة.. بمضبوطات بلغت 234726 قطعة مواد غذائية – 725950 زجاجة عصير جميعهم بدون ترخيص وبدون بيانات أو علامة تجارية ومجهولة المصدر) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية، وفي مجال مكافحة عوادم السيارات : ضبط عدد 26 سيارة بالمخالفة لقانون حماية البيئة .. بنطاق مديرية أمن الجيزة ، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط عدد 59 قضية صرف على مياه النيل – إلقاء المخلفات بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الدقهلية.