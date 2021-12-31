الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة المسطحات تضبط 64 طن أعلاف حيوانية وربع مليون قطعة أغذية مجهولة

شرطة المسطحات
شرطة المسطحات

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات (المنوفية – البحيرة – الجيزة).

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الـ 24 ساعة الماضية، جاء أبرزها فى مجال حماية الثروة الزراعية والأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية: ضبط (7) قضايا ("مؤسسة للأعلاف الحيوانية – مخزن أعلاف – شركة للتنمية الزراعية – عيادة بيطرية" وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية – "مصنع أعلاف – مجرشة أعلاف – وحدة جرش وخلط أعلاف حيوانية" وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن  البحيرة) ..بمضبوطات بلغت  64,15 طن أعلاف حيوانية –280 عبوة مبيدات زراعية – 177 عبوة أدوية بيطرية .. جميعها بدون ترخيص.

وفى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية: ضبط مصنع حلويات – مخزنان لتجارة المواد الغذائية وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن البحيرة.. بمضبوطات بلغت 234726 قطعة مواد غذائية – 725950 زجاجة عصير  جميعهم بدون ترخيص وبدون بيانات أو علامة تجارية ومجهولة المصدر) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية، وفي مجال مكافحة عوادم السيارات : ضبط عدد 26 سيارة بالمخالفة لقانون حماية البيئة .. بنطاق مديرية أمن الجيزة ، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط عدد 59 قضية صرف على مياه النيل – إلقاء المخلفات بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الدقهلية.   

بدون ترخيص شرطة البيئة والمسطحات شرطة المسطحات السلامة الغذائية مواد غذائية حملات تفتيشية مجهولة المصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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