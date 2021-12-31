حصاد التعليم 2021.. 60 ألف مشترك على قناة «مدرستنا» باليوتيوب

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن ما تم إنشاؤه من فصول ضمن القرى الأكثر احتياجا بمختلف البرامج والمبادرات بواقع 3933 فصلا، موضحة في بيان حصاد 2021 قيام صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بتمويل إنشاء 7مدارس، كما قام صندوق دعم و تمويل المشروعات التعليمية تمويل إنشاء 1 إدارة تعليمية.



وأضافت «التعليم» في بيان لها: «أما التعلم عن بعد فقد واصلت الوزارة عملها على توفير العديد من المنصات بجانب بنك المعرفة المصري «www.ekb.eg»، التي تسمح لاستمرار عملية التعلم، والتي بدأتها الوزارة منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا، وإتاحة بريد إلكتروني موحد بالإضافة إلى Microsoft office لـ20 مليون طالب.



وفيما يخص قنوات مدرستنا «مدرستنا 1، مدرستنا 2»، والتي وصل عدد المشتركين بها على موقع يوتيوب 60 ألف مشترك وتقدم مجموعة من القنوات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبث الدروس التعليمية لمختلف المراحل التعليمية، وفق جدول بث أسبوعي يتم الإعلان عنه بداية من العام الدراسي الحالي 2020/2021، بالإضافة إلى القنوات التعليمية التي يبثها قطاع القنوات المتخصصة.



وفي ذات السياق، تم إطلاق «منصة الحصص الإلكترونية» https://www.hesas.eg، والتي حققت نسبة مشاهدة مليون و400 ألف تقريبًا خلال العام الدراسي 2020/2021.



وأضافت: «توفر طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمه معلمون خبراء في مجالهم، بالإضافة إلى أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، كما تحتوي المنصة على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري».



- نظام إدارة التعلم LMS.EKB.eg.



المصدر الرئيسي للمذاكرة لطلاب المرحلة الثانوية، حيث تضم محتوى رقمي تفاعلي مربوط بالمناهج الدراسية لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل، ومعرفة مخرجات التعلم المتاحة في كل درس من خلال المحتوى التفاعلي الذي يضم نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو لكل موضوع أو درس في المنهج، بالإضافة إلى تمارين تساعد الطالب على تقييم فهمه للموضوع وتصحيح أخطائه.



أما المكتبة الرقمية Http://study.ekb.eg، والتي تضم محتوى علمي رقمي لكافة المراحل التعليمية بالوسائط المتعددة «فيديو- صور- أفلام وثائقية»، فضلا عن اتاحة أكثر من 80 قاموسًا ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، ومحتوى متعدد التخصصات لسنوات نظام التعليم الجديد.



أما منصة التواصل Edmodo.org، وهي منصة أطلقتها الوزارة للتواصل بين الطلاب والمعلمين عن بعد، حيث تمكن ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتوصلوا مع المعلم كما لو كان في المدرسة، لشرح الدروس التعليمية والإجابة على استفسارات الطلاب وتسليم المشروعات البحثية.



وبشأن منصة البث المباشر للحصص الافتراضية https://stream.moe.gov.eg، تم تنفيذ 3 آلاف و350 حصة خلال العام الدراسي 2020/2021، وهي منصة أطلقتها الوزارة لبث المراجعات لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال العام الدراسي 2019/2020، قبل امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

