«برقص على أغنية بالبنط العريض».. تصريحات قادت أنغام لتصدر محركات البحث

تصريحات كثيرة مثيرة للجدل قالتها الفنانة أنغام خلال حلقة "أبلة فاهيتا"، أمس الخميس، حيث كشفت عن أسرار من حياتها الشخصية، ما جعلها تتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

"معانتها من مشكلة صحية"

قالت أنغام خلال حلقة برنامج أبلة فاهيتا: "أكتر دكتور بزوره دكتور العلاج الطبيعي علشان عندي مشكلة في كتفي، وكتبت تعهد ووصية بعدم الزواج مرة تانية خلاص".

"طولها ووزنها"

كشفت أنغام عن وزنها وطولها قائلة: "أنا تاريخ ميلادي 19 يناير 1972، وطولي من غير ما أشب 161 سم، ووزني حاليًا 59 كيلو جراما، و لسه ما وصلتش للإنجاز الموسيقي اللي بتمناه".

"امتى هتبطل غنا"

سألت كارو الفنانة أنغام قائلة: "امتى هتبطلي غنا؟"، لترد أنغام: "لو صوتى مابقاش بنفس القوة هبطل غناء، ونقيب الموسيقيين مش هيغضب عليا لأني مبعملش غلط"، مضيفة: "لسة معملتش إنجاز موسيقى، ولسه فيه أحسن"، وعن أغنيتها المفضلة قالت: "أغنيتي المفضلة في الطفولة كانت سوسة كف عروسة لعفاف راضي".

"اسم دلع تكرهه"

قالت الفنانة أنغام، إن اسمها بالكامل هو أنغام محمد على سليمان، وكشفت عن أن لديها اسم دلع مفضل وهو "نغومة" أو "نونو"، كما أن اسم الدلع غير المفضل فهو "نغنوغة"، مضيفة أن أمنيتها في العام الجديد 2022 أن يكون جيد مثل العام الماضي.

"الرقص"

قالت أنغام: "الحاجة اللي بعملها بس لما أكون لوحدي هي الرقص بحس إنى باخد راحتي، وأكتر أغنية رقصتني بالبنط العريض".

"أكثر مادتين لا تحبهما"

قالت أنغام إن أكثر مادتين دراسيتين لم تكن جيدة فيهما هما الحساب والعلوم، موضحة أن أول أجر تلقته كان من الإذاعة المصرية عقب اعتمادها كمطربة بشكل رسمي وكان 70 جنيهًا.

"عزفها على البيانو"

أكدت أنغام أنها تعلمت البيانو والعود، لتعزف بالفعل خلال الحلقة موسيقى عيد الميلاد على بيانو لعبة صغير يخص كارو.