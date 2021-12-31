الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الطقس السيئ يقتل حمارا وحصانا في الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تسببت موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تضرب محافظة الغربية، الجمعة، في نفوق عدد من الحيوانات نتيجة الماس الكهربائي.

تلقت غرفة عمليات محافظة الغربية إخطارا يفيد بورود بلاغ بنفوق حصان بشارع المستشار بمدينة المحلة نتيجة ماس كهربائي من أحد أعمدة الإنارة.

وانتقل مسؤولو الوحدة المحلية وشركة الكهرباء إلى مكان لبلاغ، وتم رفع الحصان النافق، وإصلاح وعزل عمود الإنارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما تسببت الأمطار على قرية شبراقاص بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية في نفوق حمار صعقاً من عمود إنارة عامة، بينما نجا صاحبه من الموت، حيث تمكن من الابتعاد عن العمود قبل أن يصيبه التيار الكهربائي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطر مجلس المدينة وهندسة الكهرباء.

نفوق حصان أثر ماس كهربائي بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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