الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«لا تغير روتين نومك».. أبرز النصائح لإعادة الشعور بالراحة بعد عطلة رأس السنة

النصائح لإعادة الشعور
النصائح لإعادة الشعور بالراحة بعد عطلة رأس السنة

يحتفل الجميع الآن بعطلة نهاية الأسبوع، أو بإجازة رأس السنة، وعلى الرغم من قِصَر المدة، إلا أن العادات الخطأ في الإجازة من السهر لفترات طويلة يمكن أن تؤثر على حياتك الطبيعية فيما بعد.

وفي السطور التالية، نقدم عددًا من النصائح لإعادة الشعور بالراحة بعد إجازة آخر الأسبوع بحسب ما ورد في موقع "calendar".

حدد وقتًا للعناية الذاتية:

إذا كنت تريد أن تشعر بالراحة بعد عطلة نهاية الأسبوع، فتأكد دائمًا من تحديد وقت للرعاية الذاتية، ويمكن تحديد أنشطة الرعاية الذاتية التي تستمتع بها وادخلها في خطط عطلة نهاية الأسبوع. 

وبصرف النظر عن ممارسة الرياضة، يجب قضاء المزيد من الوقت في القراءة أو الاستجمام أو حتى تقليم الأظافر في عطلة نهاية الأسبوع، كما يمكن مراجعة أهدافك، أو التخطيط لكيفية إكمال العناصر الموجودة في قائمة الأحلام الخاصة بك، أو التخطيط والتحضير لوجباتك هذا الأسبوع.

ممارسة الرياضة:

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية فكرة ممتازة، لذلك ابدأ في محاولة إضافة المزيد من التمارين إلى جدول عطلة نهاية الأسبوع الخاص بك، إنه تحدٍ بالنسبة لك أن تلتزم بروتين التمرين وتستمر فيه طوال الوقت، لذلك يمكن أن تبدأ بتمارين بسيطة، من خلال المشي سواء كنت ذاهبًا في نزهة على الأقدام أو لتمديد جلسة الصالة الرياضية لمدة 20 دقيقة إضافية.

لا تغير روتين نومك بشكل جذري:

بالتأكيد، لا حرج في النوم قليلًا صباح يوم السبت، ولكن الانتقال من الاستيقاظ في السادسة صباحًا للعمل خلال الأسبوع إلى النوم حتى الظهر قد لا يجعلك تشعر بالراحة كما تعتقد.

قد تعتقد أن النوم في الداخل سيساعدك على تعويض النوم الذي فقدته خلال الأسبوع، ولكن قد يكون له تأثير عكسي، حيث وجد الباحثون أن هذا الواقع لم يحدث وأن النساء الذين قضوا ساعتين أو أكثر بشكل إضافي على معدل النوم الطبيعي خلال عطلة نهاية الأسبوع كانوا أكثر عرضة لاعتلال صحة القلب والأوعية الدموية.

الكريسماس راس السن اجازة نهاية الاسبو العطلة الأسبوعية العطلات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

10 آلاف جنيه مكافأة.. وزير الأوقاف يزور «سيدة الشهامة» بحلوان (صور)

أمطار متوسطة على محافظتى القاهرة والجيزة (صور)

إخلاء سبيل علا القرضاوى

عدوية عن أغاني المهرجانات: «مابهتمش»

محافظ المنوفية يكافئ عمال النظافة على شفط مياه الأمطار

كسر الأطباق في مصر.. أغرب احتفالات رأس السنة حول العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

مؤمن المحمدي

والله وعملوها الرجالة

عبد الرحيم طايع

لماذا لا أحب "تريكة"؟

مدحت بشاى

دراما الواقع وتكاليف الإصلاح

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

إسرائيل تعتزم إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن يعانون نقص المناعة