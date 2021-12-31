«لا تغير روتين نومك».. أبرز النصائح لإعادة الشعور بالراحة بعد عطلة رأس السنة

يحتفل الجميع الآن بعطلة نهاية الأسبوع، أو بإجازة رأس السنة، وعلى الرغم من قِصَر المدة، إلا أن العادات الخطأ في الإجازة من السهر لفترات طويلة يمكن أن تؤثر على حياتك الطبيعية فيما بعد.

وفي السطور التالية، نقدم عددًا من النصائح لإعادة الشعور بالراحة بعد إجازة آخر الأسبوع بحسب ما ورد في موقع "calendar".

حدد وقتًا للعناية الذاتية:

إذا كنت تريد أن تشعر بالراحة بعد عطلة نهاية الأسبوع، فتأكد دائمًا من تحديد وقت للرعاية الذاتية، ويمكن تحديد أنشطة الرعاية الذاتية التي تستمتع بها وادخلها في خطط عطلة نهاية الأسبوع.

وبصرف النظر عن ممارسة الرياضة، يجب قضاء المزيد من الوقت في القراءة أو الاستجمام أو حتى تقليم الأظافر في عطلة نهاية الأسبوع، كما يمكن مراجعة أهدافك، أو التخطيط لكيفية إكمال العناصر الموجودة في قائمة الأحلام الخاصة بك، أو التخطيط والتحضير لوجباتك هذا الأسبوع.

ممارسة الرياضة:

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية فكرة ممتازة، لذلك ابدأ في محاولة إضافة المزيد من التمارين إلى جدول عطلة نهاية الأسبوع الخاص بك، إنه تحدٍ بالنسبة لك أن تلتزم بروتين التمرين وتستمر فيه طوال الوقت، لذلك يمكن أن تبدأ بتمارين بسيطة، من خلال المشي سواء كنت ذاهبًا في نزهة على الأقدام أو لتمديد جلسة الصالة الرياضية لمدة 20 دقيقة إضافية.

لا تغير روتين نومك بشكل جذري:

بالتأكيد، لا حرج في النوم قليلًا صباح يوم السبت، ولكن الانتقال من الاستيقاظ في السادسة صباحًا للعمل خلال الأسبوع إلى النوم حتى الظهر قد لا يجعلك تشعر بالراحة كما تعتقد.

قد تعتقد أن النوم في الداخل سيساعدك على تعويض النوم الذي فقدته خلال الأسبوع، ولكن قد يكون له تأثير عكسي، حيث وجد الباحثون أن هذا الواقع لم يحدث وأن النساء الذين قضوا ساعتين أو أكثر بشكل إضافي على معدل النوم الطبيعي خلال عطلة نهاية الأسبوع كانوا أكثر عرضة لاعتلال صحة القلب والأوعية الدموية.