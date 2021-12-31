«محمد رمضان ويل سميث العرب».. تصريحات مثيرة للجدل لـ«أمينة» فى «حبر سرى»

كشفت الفنانة أمينة عن أغلى فستان اشترته في حياتها، وذلك أثناء ظهورها في برنامج "حبر سري" على شاشة "القاهرة والناس".

وقالت المطربة الشعبية إنها ندمت على شراء الفستان لارتفاع سعره "كان سعره 2300 إسترليني، وكنت في زيارة أخويا في لندن مكنتش رايح أشتري".

اضطرت أمينة إلى شراء الفستان حفاظا على هيبتها وسمعتها كفنانة معروفة، وقالت: "اتكسفت جدًا، لو اللي في المحل كانوا أجانب كنت هقول لهم مش مقاسي، لا يناسبني، لكن دول مصريين، فأحرجت واشتريته، وبعدها عيطت وندمت جدًا، كان غالي قوي".

أما عن برجها الشخصي فقالت: "أنا برج القوس، برج الغلابة".

ولفتت إلى أن الفنانات أيتن عامر ووفاء عامر وفيفى عبده ورنا سماحة ومي كساب بجانبها بشكل دائم، مضيفة: "ناس كتير حواليا، وفيفي دي أمي، وهم دول اللي أقدر أحكي معاهم في التليفون بدون خجل".

واختارت أمينة المطربات، شيرين بصفتها الأقدر من المطربات الموجودات على الساحة الغنائية على الغناء الشعبي بامتياز، وأضافت: "ممكن أصالة وأنغام كمان، هياكلوا عيش التلاتة لو غنوا شعبي".

وصنفت الفنان محمد رمضان كمطرب "راب"، واعترفت بأنها لقبته بـ"ويل سميث العرب".

ونفت إجراءها أي عمليات تجميل لتغيير شكلها، لأنها تخشى الحقن، ولم تتدخل إلا بإجراء عملية تعديل لورم في وجهها.

وعن ظهورها في برنامج المقالب للفنان رامز جلال، أكدت أنها لم تكن تعلم بوجودها في البرنامج: "أقسم بالله ما كنت أعرف".

يذكر أن الاسم الحقيقي للفنانة أمينة هو وفاء محمد نعيم الفخراني، من مواليد الإسكندرية في 6 ديسمبر 1971، حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وتقدمت المطربة الشعبية أمينة لاختبارات في شركة «هاى كواليتى»، وأطلق عليها اسم أمينة الفخراني بدلا من اسمها الحقيقي وفاء، لأن صوتها يشبه صوت المطربة أمينة الجزائرية.