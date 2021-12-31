ضبط مدير مصنع «زيت طعام» يهدد صحة المواطنين فى الدقهلية

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مكبرة لضبط المخالفين ومواجهة جشع التجار وجرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن مصنع دون ترخيص لتصنيع زجاجات زيت الطعام البلاستيكية لحيازته 70000 قطعة أمبولات بلاستيك خام تستخدم فى التصنيع.

كما ضبط بحوزته 10000 قطعة زجاجة زيت طعام بلاستيك فارغة منتج نهائى - عدد 20000 قطعة استيكر بلاستيك يتم لصقها على المنتج النهائى دون ترخيص مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر في التصنيع مما يشكل خطراً على الصحة العامة.