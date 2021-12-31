الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير مصنع «زيت طعام» يهدد صحة المواطنين فى الدقهلية

ضبط مدير
ضبط مدير

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مكبرة لضبط المخالفين ومواجهة جشع التجار وجرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن مصنع دون ترخيص لتصنيع زجاجات زيت الطعام البلاستيكية لحيازته 70000 قطعة أمبولات بلاستيك خام تستخدم فى التصنيع.

كما ضبط بحوزته 10000 قطعة زجاجة زيت طعام بلاستيك فارغة منتج نهائى - عدد  20000 قطعة استيكر بلاستيك يتم لصقها على المنتج النهائى دون ترخيص مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر في التصنيع مما يشكل خطراً على الصحة العامة.

شرطة التموين حملة أمنية شرطة التموين والتجارة مديرية أمن الدقهلية مصنع بدون ترخيص حملة أمنية مكبرة زيت الطعام

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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