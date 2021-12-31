إشادة دولية بمشروعات الرئيس السيسي في الصعيد: نهضة وتنمية شاملة

أشاد موقع "كونستكرشن ريفيو أونلاين" الدولي المعني بالإنشاءات المدنية حول العالم، بالمشروعات التنموية والخدمية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات الصناعة والنقل والطرق والكباري في صعيد مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة التي تبناها الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم.

واستعرض الموقع أبرز تلك المشروعات، ومنها مشروع تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوى الغربى، حيث تم تجديد وتوسيع طريق (القاهرة- المنيا) السريع بطول 230 كيلومترًا إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب افتتاح طريق سفاجا / القصير/ مرسى علم بطول 200كم، وافتتاح كباري المديرية ببني سويف والبلينا وجرجا بسوهاج وكوبري اعلى مفيض توشكى بأسوان.

وتابع الموقع "افتتح الرئيس السيسي 11 مشروعا للطرق والمواصلات في صعيد مصر، والتي تتماشى مع جهود الدولة لتحقيق تنمية متكاملة ونهضة خدمية لأهالي صعيد مصر. كما أعلن الرئيس السيسي ان هناك المزيد من المشاريع المماثلة التي سيتم تنفيذها في مختلف محافظات الدولة الواقعة في شمال إفريقيا".

ولفت الموقع إلى أن وزير النقل، كامل الوزير، استعرض الأسبوع الماضي افتتاح الدولة لعدد من الطرق والجسور الرئيسية بهدف تحقيق تنمية شاملة في صعيد مصر، والتي شملت عدد 5 محاور أعلي النيل يبلغ إجمالي أطوالها 88 كيلومترًا، وهذه المحاور هي: عدلي منصور بمحافظة بني سويف وسمالوط بالمنيا وقوص بقنا وكلابشة بأسوان والمرحلة الأولى من محور ديروط بأسيوط، بإجمالي أطوال 88 كيلومترًا بتكلفة 7.6 مليار جنيه.

وذكر الموقع الدولي أن هذه المشروعات من شأنها أن تحقق نهضة تنموية وخدمية لأهالي الصعيد، وسيتم تنفيذها بتكلفة تقترب من 484 مليون دولار أمريكي، لتنتقل من مرحلة التخطيط والتنفيذ لتصبح واقعا ملموسا على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من البناء على جانبي المحاور الجديدة ووجه بمنع البناء على جانبي المحاور على عمق كيلومتر واحد.

واهتمت القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمشروعات الحيوية وخاصة فى الطرق والكبرى، حيث شهد صعيد مصر تنفيذ مشروعات كبارى عملاقة و ازدواج طرق سريعة بين المحافظات ساعدت بشكل كبير لخلق فرص للعمل وسهلت أعمال التبادل التجارى بين تلك المحافظات الأمر الذي ساعد فتح آفاقا جديدة للتنمية.