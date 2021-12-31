الجمعة 31 ديسمبر 2021
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عالم

«الحريري»: 2021 كان صعبًا للغاية

رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريرى

قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، اليوم الجمعة، إن العام الجاري كان صعبًا للغاية وشهد أزمات كبيرة.

وتابع «الحريري» في تصريحات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة نهاية العام 2021: " نودع سنة كانت في غاية الصعوبة لما حملته من أزمات طالت مختلف مفاصل حياة اللبنانيين، وأسأل الله أن تتغير الأحوال في العام الجديد ويتحقق وقف الانهيار وعودة الاستقرار وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها".

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون، وقع الأربعاء الماضى، المرسوم الخاص بدعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا للتعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، على أن تجري الانتخابات بالداخل يوم الأحد الموافق 15 مايو المقبل.

ونص المرسوم على أن يتم اقتراع الموظفين الذين يشاركون بالعملية الانتخابية، يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل، فيما تجرى عمليات التصويت للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الموافق 8 مايو، للمقيمين في عدد من الدول الأوروبية الإفريقية والآسيوية والإمارات العربية المتحدة، فيما تجرى الانتخابات، يوم الجمعة الموافق 6 مايو، للمقيمين في مصر وعدد من الدول العربية.

وبتوقيع الرئيس اللبناني ميشال عون، يدخل المرسوم رسميًا في حيز التنفيذ بعد توقيع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، وتوقيع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، أمس الأول، في ذات اليوم الذي أصدر فيه المرسوم.

لبنان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمنيات العام الجديد الأزمات اللبنانية

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