الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة: نستهدف خفض معدل البطالة 1.5% خلال 2022

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

نجحت وزارة القوى العاملة في تحقيق كثير من النجاحات في جميع مجالاتها خلال عام 2021، خاصة الاهتمام بالعامل المصري لتوفير "حياة كريمة" ووضعه  في مكانه الصحيح وتوفير بيئة عمل ملائمة له باعتباره هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يرمي إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5%  سنويا ، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من  الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب على الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.

وقال وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة بمناسبة قرب انتهاء عام 2021، إن خطة الوزارة في العام الجديد تهدف لاستكمال ربط  مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وامكانيات التدريبية الموجودة بها لتسهيل عملية الإرشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها.

وزارة القوى العاملة حياة كريمه الجمهورية الجديدة الدولة المصرية خطة التنمية المستدامة 2030 وزير القوى العاملة محمد سعفان فرص عمل بالخارج منظومة الربط الإلكتروني مشروع قانون العمل الجديد

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