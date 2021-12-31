بـ6 ملايين جنيه.. رصد شبكة تحويلات مالية مشبوهة في المحلة الكبرى

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة، اليوم الجمعة، من ضبط شبكة للاستيلاء على فروق أسعار مدخرات المصريين بالخارج بقيمة مالية قدرها 6 ملايين جنيه، وتبين قيام المتهمين بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة بنظام المقاصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (سائق "يعمل بإحدى الدول"-إحدى السيدات "ربة منزل" متواجدة بالبلاد - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد خارج البلاد" ، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.

كما أكدت التحريات قيامه بالاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانية "متواجدة بالبلاد" بالبريد بالعملة المحلية "ما يعرف بنظام المقاصة" وتقوم عقب تلقيها تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وأمكن ضبط المتهمة "المتواجدة بالبلاد".

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (6 ملايين جنيه).

وتم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.