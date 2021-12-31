الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتعاملات مليوني جنيه.. ضبط تاجر عملة في الدقهلية

ضبط تاجر
ضبط تاجر

نجح  ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة،  في القبض على أخطر تاجر عملة يتعامل  في النقد الأجنبي المخالف  في المنزلة بمحافظة الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية " من المواطنين بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة بسيطة على أن يقوم ببيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين والشركات من راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2 مليون جنيه).

وتم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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وائل لطفي

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