الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط قرصان الاستيلاء على أموال عملاء البنوك في المنيا

ضبط قرصان
ضبط قرصان

نجح رجال الأمن في  ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمغافلة عملاء البنوك المترددين على ماكينات الصراف الآلي والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم دون علمهم.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسؤولي أحد البنوك بقيام أحد الأشخاص بمغافلة عملاء البنك أمام ماكينات الصراف الآلي والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من حساباتهم من خلال تحويلها لحساب آخر باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم دون علمهم. 

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بالمنيا) من خلال قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وخاصة كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي، وإيهامهم بمساعدتهم في إجراء عمليات السحب باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وقيامه بمغافلتهم وتحويل مبالغ مالية من حساباتهم إلى حساب آخر خاص بشقيقه باستخدام بطاقاتهم دون علمهم، وهو ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من (19) عميل من عملاء البنوك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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