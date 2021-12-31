الحماية المدنية تنقذ 4 مواطنين بعد انهيار منزلهم في الإسكندرية

نجح رجال الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، في إنقاذ 4 مواطنين عقب حدوث إنهيار جزئي بالمنزل محل سكنهم واحتجازهم بداخله.

وتبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية، بحدوث انهيار جزئي بأحد المنازل الكائنة بدائرة القسم، واحتجاز عدد 4 مواطنين بداخله.

وعلى الفور، انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، وبالفحص، تبيَّن حدوث إنهيار جزئي بالعقار المُشار إليه، ونتج عن ذلك احتجاز (4) مواطنين وتعذر خروجهم، وقد تمكنت القوات من التعامل وإنقاذهم دون حدوث إصابات.

وقد لاقى ذلك استحسان أهالي المنطقة الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في التعامل وسرعة الاستجابة مع البلاغ.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مجال تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع كافة البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.