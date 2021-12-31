ضبط تاجر عملة في الغربية بمليوني جنيه

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط تاجر نقد أجنبي أجرى معاملات مخالفة بمليوني جنيه في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية - بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية " من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة على أن يقوم ببيعها، عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وشركات السياحة راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتبيَّن أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2 مليون جنيه مصري).

وتم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.