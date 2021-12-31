الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجر عملة في الغربية بمليوني جنيه

ضبط تاجر عملة في
ضبط تاجر عملة في الغربية

تمكن  ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط تاجر نقد أجنبي أجرى معاملات مخالفة بمليوني جنيه في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية - بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية " من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة على أن يقوم ببيعها، عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وشركات السياحة راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتبيَّن أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2 مليون جنيه مصري).

وتم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المحلة الكبري مركز شرطة النقد الأجنبي الاموال العامة مباحث الأموال العامة سعر الصرف محافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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