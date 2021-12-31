عمرو دياب يشارك في تقليد جديد لهيئة الترفيه السعودية (صور)

ضمن فعاليات موسم الرياض..

أحيا الفنان عمرو دياب، أمس الخميس، حفلًا ضخمًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في ختام حفلات العام.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا غفيرًا، وتفاعل الجمهور مع عمرو دياب، على مدار ساعتين قدم خلالهما مجموعة من أجمل أغانيه التي رددها معه الجمهور.

وعقب الحفل، وضع الفنان عمرو دياب، بصماته على جدار المشاهير في بوليفارد الرياض، وهو التقليد الجديد الذي حرصت عليه هيئة الترفيه السعودية.

وفي وقتٍ سابق، شارك الفنان عمرو دياب، في العرض الخاص التحضيري لمسرحية «في نص الليل» المقرر عرضها ابتداءً من الليلة ٣١ ديسمبر، على مسرح «محمد العلي» بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك دعمًا لصديقه الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر، في أولى تجاربه الإنتاجية لشركته الخاصة.

وفوجئ أبطال عرض مسرحية «في نص الليل» بحضور نجم الغناء في الوطن العربي عمرو دياب، العرض الخاص التحضيري للمسرحية المستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، استعدادًا لبدء عرضها على خشبة مسرح محمد العلي، والتي تستمر لمدة ٥ أيام.

عمرو دياب