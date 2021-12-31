أسرة جابر عصفور تنتظر موافقة جامعة القاهرة لتشييع جنازته من حرمها

تنتظر أسرة الدكتور جابر عصفور، وزيرة الثقافة الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، موافقة جامعة القاهرة لتشييع جنازته منها، غدًا، كونه أستاذًا بها، وأحد أعلام التنوير.

وكان وائل حسين، مدير عام الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، قد أعلن أن جنازة الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، ستُشيع من جامعة القاهرة.

وتوفي وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور صباح اليوم الجمعة، بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها العناية المركزة.

جابر عصفور ولد في 25 مارس لعام 1944 في المحلة الكبرى، حصل على الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، يونيو 1965م، ليستكمل دراسته العليا بالحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، وعمل أستاذا زائرا بعدة جامعات عربية وأجنبية، بينها «جامعة استكهولم في السويد، وجامعة وسكونسن في ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة».

يعد من الأعضاء المؤسسين في المجلس القومي للمرأة، وشغل منصب عضو لجنة الآداب والدراسات اللغوية بمكتبة الإسكندرية منذ تشكيلها مارس 2003، عومل مديرا للمركز القومي للترجمة من 28/3/2007 إلى 30/1/2011، كما عيّن وزيرا للثقافة في حكومة الفريق أحمد شفيق عام 2011 تحديدا يوم 31 يناير لكنه استقال من وزارة الثقافة في 9 فبراير 2011 لأسباب صحية، ليعين مرة أخرى في يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015.

حصد العديد من الأوسمة والجوائز: «جائزة أفضل كتاب فى الدراسة النقدية، وزارة الثقافة- القاهرة 1984، جائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت 1985، جائزة أفضل كتاب فى الدراسات الإنسانية، معرض الكتاب الدولي، القاهرة 1995، الوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس، أكتوبر 1995، جائزة سلطان بن على العويس الثقافية، الدورة الخامسة 1996/1997 فى حقل الدراسات الأدبية، جائزة الإبداع العربي في مجال الآداب- مؤسسة الفكر العربى 2007، جائزة اليونسكو للثقافة العربية- الشارقة للثقافة العربية- باريس 2008، الجائزة التقديرية فى مجال الأدب- جامعة القاهرة 2007، جائزة التميز في مجال الإنسانيات- جامعة القاهرة 2008، جائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب- المجلس الأعلى للثقافة 2009، وسام المكافأة الوطنية من درجة قائد من ملك المغرب فبراير 2010».