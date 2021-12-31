41 حالة إصابة جديدة بكورونا فى تايوان

أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الجمعة، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم لحالات الإصابة القادمة من الخارج، تم تسجيله منذ بدء الجائحة، في أوائل عام 2020 .

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم في بيان، أن الأفراد الـ41، دخلوا تايوان، في الفترة ما بين 16 و30 ديسمبر، و34 على الأقل منهم، مواطنون تايوانيون.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 25، حالة تم تصنيفها على إنها حالات إصابة لأشخاص تم تطعيمهم بشكل كامل ضد فيروس كورونا، وثلاث حالات لأشخاص، لم يحصلوا على اللقاحات، ومازال وضع الأشخاص الـ13، قيد التحقيق.

وتجاوزت الحالات الـ41، أعلى مستوى من حالات الإصابة القادمة من الخارج، التي تم تسجيلها في اليوم السابق، منذ بدء الجائحة، والتي بلغت 24 حالة.

ومع عدم تسجيل أي حالات وفاة اليوم الجمعة، مازال عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد، عند 850 حالة.

وكانت تايوان قد سجلت أحدث حالة وفاة في 19 ديسمبر، طبقا للمركز.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.