الشاي وخل التفاح.. 4 مشروبات صحية تساعدك على إنقاص الوزن في الشتاء

تعتبر التمارين والنظام الغذائي من المتطلبات الأساسية لفقدان الوزن، لكن بعض الحيل والنصائح العديدة يمكن أن تعزز عملية إنقاص الوزن ، والتركيبات العشبية هي واحدة منها، إذ قد يساعد شرب هذه الأعشاب في تسريع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

وتقدم الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، بعض التركيبات التي قد تساعد في إنقاص الوزن وتساعدك على الحفاظ على صحتك.

خل التفاح

يساعد حمض الأسيتيك الموجود في الخل على قمع دهون الجسم، كما أنه يساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الجسم، ونظرًا لتعدد استخداماته وفوائده الصحية ، فقد تم وصف خل التفاح بأنه غذاء فائق ويمكن أن يساعد تناوله يوميًا في التخلص من الدهون وإدارة الصحة العامة بشكل صحيح.

الزنجبيل

يلعب دورًا مهمًا في إدارة الوزن، وغالبًا فإن شرب ماء الزنجبيل قبل الوجبات يمكن أن يساعد المرء على الشعور بالشبع، بالإضافة إلى أنه يساعد على كبح الشهية بشكل مباشر، كما يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، كما ينظم مستويات الجلوكوز في الدم ويزيل الدهون السيئة الجلوكوز في الدم ويزيل الدهون السيئة أو الكوليسترول من الجسم، ويُنصح بشرب كوب يوميًا قبل الوجبات له فعالية كبيرة في إنقاص الوزن.

الشاي الأسود

بسبب محتواه من الكافيين ، يساعد الشاي الأسود على تقليل الدهون عن طريق تسريع عملية التمثيل الغذائي، وعلى الرغم من أنه يمكن العثور على الكافيين في العديد من المشروبات بما في ذلك القهوة، إلا أن الشاي الأسود يحتوي على مادة البوليفينول التي تقلل من تناول السعرات الحرارية ويمكن أن تساعد في زيادة البكتيريا الصحية في الأمعاء كما يساعد البوليفينول ويعزز تكسير الدهون، ويُنصح بتناوله في الصباح الباكر كل يوم للحصول على نتائج فعالة.

ماء الديتوكس

يُضاف الخيار وعصير الليمون وشريحة من الزنجبيل إلى الماء وتخزن لبعض الوقت، هذا هو ماء الديتوكس ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لأنه يحسن التمثيل الغذائي ويساعد على التخلص من السموم من الجسم، وبالتالي تنقية الدم، ويمكن تناوله في الصباح وطوال اليوم أيضًا.