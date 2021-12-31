الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وفاة الدكتور جابر عصفور

الدكتور جابر عصفور
الدكتور جابر عصفور

توفي وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور، منذ قليل، بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها العناية المركزة.

ولد الدكتور جابر عصفور في 25 مارس 1944، وهو كاتب ومفكر وباحث وأكاديمي، تخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بشهر يونيو عام 1965.

حصل الدكتور «عصفور» على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز في يوليو 1969، وحصل على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى عام 1973.

كما حصد العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية من وزارة الثقافة المصرية عام 1984، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1995.

كما منحه رئيس جمهورية تونس الوسام الثقافي التونسي في أكتوبر عام 1995، وحصل على جائزة القذافي العالمية في دورتها الأولى عام 2009، وجائزة النيل في 2019، وهي أعلى جوائز الدولة المصرية قيمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

أمطار رعدية وسيول تضرب البلاد من اليوم وحتى الأحد.. و«الري» تُحذر

وفاة الدكتور جابر عصفور

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 31-12-2021

أسرة جابر عصفور تنتظر موافقة جامعة القاهرة لتشييع جنازته من حرمها

رئيس مدينة رأس غارب يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بمنيا القمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لماذا لا أحب "تريكة"؟

مدحت بشاى

دراما الواقع وتكاليف الإصلاح

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن يعانون نقص المناعة

مسئول صحة إسرائيلى يوافق على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا

صحيفة عبرية: إسرائيل تُسجل أول إصابة بـ«فلورونا»