وفاة الدكتور جابر عصفور

توفي وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور، منذ قليل، بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها العناية المركزة.

ولد الدكتور جابر عصفور في 25 مارس 1944، وهو كاتب ومفكر وباحث وأكاديمي، تخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بشهر يونيو عام 1965.

حصل الدكتور «عصفور» على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز في يوليو 1969، وحصل على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى عام 1973.

كما حصد العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية من وزارة الثقافة المصرية عام 1984، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1995.

كما منحه رئيس جمهورية تونس الوسام الثقافي التونسي في أكتوبر عام 1995، وحصل على جائزة القذافي العالمية في دورتها الأولى عام 2009، وجائزة النيل في 2019، وهي أعلى جوائز الدولة المصرية قيمة.