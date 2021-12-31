الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء أعمال تطوير المناطق غير المخططة في دمياط

بدء أعمال تطوير المناطق
بدء أعمال تطوير المناطق غير المخططة

قال الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدء أعمال التطوير بمنطقتى المنيا والأعصر ضمن 7 مناطق بمدينة دمياط بخطة تطوير المناطق غير المخططة، حيث تم بمنطقة المنيا الانتهاء من عمليات مد وتدعيم شبكات المياه و الصرف الصحي، وأيضاً أعمال الكهرباء والتى تضمنت زرع أعمدة جديدة لزيادة القدرة الكهربائية بالمنطقة، كما يتم إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار، وتنفيذ عمليات تسوية وتمهيد الطرق وفقاً للمناسيب المحددة، تمهيدًا لرصف الطرق الرئيسية بالأسفلت والداخلية ببلاطات الانترلوك.

وبمنطقة الأعصر يجرى تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء للبدء في عمليات الرصف.

وأكدت "محافظ دمياط" على تنفيذ جميع الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المحدد، و المعايير والمواصفات الفنية والهندسية.

مشروع تطوير المناطق غير المخططة يأتى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ويشمل 7 مناطق بمدينة دمياط وهي "المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى و السنانية "، وتصل تكلفة المشروع 258 مليون جنيه.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض الاعصر

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رسائل الصعيد

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