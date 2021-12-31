الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

انخفاض فى حوادث الطيران خلال 2021

الطيران
الطيران

قال باحثون، إن استمرار التراجع في حركة النقل الجوي بسبب جائحة كورونا على مدار عام 2021، نجم عنه انخفاض كبير في حوادث الطيران.

وأشار يان-أرفيد-ريشتر، من مركز تقييم بيانات تحطم طائرات الركاب، بمدينة هامبورج الألمانية، إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 168 في عام 2021، "وهو ما يقارب النصف مقارنة بعام 2020، ويقل أيضا بواقع 505 عن متوسط الأعوام الخمسة والعشرين الماضية".

وبحسب التحليل الذي أعده المركز والمقرر نشره في عدد شهر فبراير من مجلة "آيرو إنترناشيونال"، تحطمت 30 طائرة تجارية، أو تضررت على نحو لا يمكن إصلاحه، في حوادث طيران بكافة أنحاء العالم.
وبحسب الباحثون، وقع 671 حادث في أنحاء العالم، العديد منها لطائرات صغيرة، أو طائرات شحن، أو خلال رحلات اختبار أو رحلات طيران خاصة.

وفي الولايات المتحدة فقط، وقعت أربع حوادث طيران ضخمة، دون إصابات بشرية.

وأشار مركز تقييم بيانات تحطم طائرات الركاب إلى أن سقوط طائرة بوينج 500-737 قبالة سواحل إندونيسيا في التاسع من يناير 2021، وهو الحادث الذي نجم عنه وفاة 62 شخصا، كان الحادث الأسوأ خلال العام، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.
 وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بلغ عدد المسافرين في أنحاء العالم خلال عام 2021 حوالي 2.3 مليار شخص. 

ويتوقع الاتحاد أن تتكبد صناعة الطيران العالمية خسارة تصل إلى 51.8 مليار دولار للعام بأكمله بسبب التراجع في حركة الطيران العالمية جراء الجائحة، كما يتوقع أن يصل عدد المسافرين جوا خلال عام 2022 إلى 3.4 مليار مسافر، وهو تقريبا نفس معدل عام 2014.
وعلى سبيل المقارنة، وصل عدد المسافرين على متن رحلات جوية في أنحاء العالم قبل اندلاع الجائحة وانهيار الصناعة إلى حوالي 5ر4 مليار مسافر.

حوادث الطيران كورونا جائحة كورونا النقل الجوي الولايات المتحدة الجائحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 31-12-2021

خبراء: ما يشهده صعيد مصر في عهد الرئيس السيسي بلغ «مرحلة الإعجاز»

«نوة رأس السنة».. أمطار غزيرة على الإسكندرية

غدًا.. نظر دعوى عدم دستورية التهرب من دفع الضريبة على المبيعات

إصابات «كورونا» حول العالم ترتفع إلى أكثر من 286.5 مليون حالة

ورشة عمل لتطوير قدرات المدربين في مجالات التكنولوجيا بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لماذا لا أحب "تريكة"؟

مدحت بشاى

دراما الواقع وتكاليف الإصلاح

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن يعانون نقص المناعة

مسئول صحة إسرائيلى يوافق على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا

صحيفة عبرية: إسرائيل تُسجل أول إصابة بـ«فلورونا»