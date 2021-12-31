«التنمية المحلية» تواصل رفع درجة الاستعداد بالمحافظات تحسبًا لسقوط أمطار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة، أشار إلى سقوط أمطار متوسطة في محافظة الإسكندرية على أحياء وسط وشرق و برج العرب، وخفيفة على أحياء المنتزه أول وثان وغرب والعامرية أول وثان، ولا يوجد تراكمات مياه، وتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى ٣ أمتار.

وأشار التقرير، إلى أن الطقس غير المستقر في محافظة بورسعيد، وتوقف الأمطار في محافظتي القاهرة والجيزة، وفتح ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن أحوال البحر، فيما تشهد باقي المحافظات طقس شتوى شديد البرودة.

وطالب اللواء محمود شعراوي، باستمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما وجه الوزير، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة؛ لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وشدد على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.