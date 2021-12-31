الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ورشة عمل لتطوير قدرات المدربين في مجالات التكنولوجيا بسوهاج

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

نظمت مديرية القوي العاملة بسوهاج، ورشة عمل لتطوير قدرات ومهارات الكوادر والمدربين لتمكنهم من دمج التكنولوجيا فى العملية التدريبية،واستخدام أحدث الوسائل التعليمية والتدريبية وتطوير طرق العرض والتواصل مع المتدربين خاصة بعد تجهيز الورش بمراكز التدريب بالوسائل التكنولوجية الحديثة .

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد، مدير المديرية، إن الهدف من ورشة العمل تدريب المدربين المعتمدين في مراكز التدريب المهني الثلاثة بالكوثر، وطهطا، ووحدة التدريب المتنقلة بسوهاج عن طريق التعاون مع  الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وبرنامج الأغذية العالمى، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية، بحيث يكون الحضور فى نهاية الورشة علي دراية بأهداف المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب واستراتيجية العمل داخله  .

وأوضح مدير المديرية، أنه خلال ورشة العمل تم التطرق لتنفيذ تكليفات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالوضع في الاعتبار ضرورة ربط التدريب باحتياجات سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها ومواكبة التطورات المتلاحقة التي تطرأ علي المهن للوصول لتدريب جيد يضمن فرص عمل لائقة بعائد مادي كبير يوفر "حياة كريمة" للشباب والفتيات .

وجرى الاتفاق علي توافر كافة مقومات نجاح التدريبات المهنية من تجهيز الورش بشكل كامل، وتوفير المواد الخام اللازمة للتدريب، وتوافر المناهج التعليمية المتطورة، وتنمية مهارات المدربين والقائمين على التدريب.

وكانت مديرية القوى العاملة بسوهاج قد استقبلت وفداً مشتركاً من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، وبرنامج الأغذية العالمي، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للارتقاء بمستوى المدربين بمراكز التدريب المهني بمديرية القوي العاملة بسوهاج. 

وكشف مدير المديرية أنه سيتم قريبا الإعلان عن الدورات التدريبية بسوهاج في جميع أنحاء المحافظة مع التركيز على القرى التي دخلت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  بسوهاج،  وذلك علي مهن صيانة أجهزة المحمول، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، وصيانة أجهزة الحاسب الآلى، وصيانة الأجهزة المنزلية، والسباكة الصحية، والكهرباء، والخياطة والتفصيل، والحرف التراثية، والطاقة الشمسية، والمساحة، إضافةل إلى أساسيات تكنولوجيا المعلومات والتسويق الإلكتروني، والتوجيه والإرشاد المهني وريادة الأعمال والتثقيف فيما يتعلق بحقوق العمال وواجباتهم والسلامة والصحة المهنية وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص . 

 

مديرية القوى العاملة بسوهاج سوق العمل وزير القوى العاملة محمد سعفان ورشه عمل مراكز التدريب المهني

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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