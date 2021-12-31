سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الجمعة 31-12-2021

يواصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والاستثمارية، حالة الاستقرار خلال فترة التعاملات اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر 15,71 جنيه بمختلف الفروع، خاصة مع اهتمام البنك المركزي المصري بمتابعة معدلات الأسعار لمنع أي مشكلات في السوق المصرفي، وكذلك اهتمام قطاع واسع من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات بسعر صرف الدولار لارتباطه بأسعار استيراد وتصدير العديد من السلع الأساسية والمنتجات بالأسواق.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، كشفت بيانات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، فى ظل قيام كافة فروع البنوك بالمحافظات بتوفير الدولار لجميع العملاء يومياً وفقاً للسعر الرسمى، مما يحافظ على استقرار سوق الصرف.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

فى السياق ذاته، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه الجمعة، عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

ايضا سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كما كشف تداول العملات الأجنبية، الجمعة، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، اليوم، 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

فيما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي الختام، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,66 والبيع عند 15,76 خلال التعاملات الجمعة، في بنك بلوم.