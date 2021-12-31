الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا.. ارتفاع أعداد المرضى بالمستشفيات مع زيادة الإصابات بكورونا

كورونا فى بريطانيا
كورونا فى بريطانيا

ارتفعت أعداد المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات لتلقي العلاج خلال أسبوع عيد الميلاد، وفقا
للأرقام الجديدة التي تظهر أيضا أن المملكة المتحدة سجلت عددا قياسيا آخر من الإصابات اليومية.
 

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن البيانات الحكومية أظهرت أن هناك 11 ألفا و 898 مريضا بكوفيد19- في مستشفيات المملكة المتحدةاعتبارا من الساعة 8 من صباح يوم 29 ديسمبر، بزيادة 44 % بالأسبوع السابق، وهو أعلى رقم منذ الثاني من مارس.


وارتفع عدد المرضى في المستشفيات في إنجلترا وحدها إلى أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.


وقالت الحكومة إنه تم تسجيل 189 ألفا و 213  حالة إصابة بكوفيد19- مؤكدة في المملكة المتحدة يوم الخميس، وهو رقم قياسي جديد للحالات المسجلة يوميا.
 

ويشمل المجموع الأرقام المسجلة في ويلز على مدى يومين يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ضغوطًا متزايدة لمنح موظفي خدمات الصحة الوطنية أولوية إجراء فحوصات الكشف عن كورونا وسط مشكلات الإمداد الحالية.
 

وحثت كل من الكلية الملكية للتمريض والجمعية الطبية البريطانية الوزراء على التأكد من أن العمال الرئيسيين هم في أعلى قائمة إجراء الفحوصات للمساعدة في تخفيف مشكلات النقص في الأطقم الطبية.
 

وقالت الجمعية الطبية البريطانية إن هناك أكثر من 18 ألف موظف غائبون عن واجب العمل في المستشفيات في إنجلترا، مضيفة أنها تتوقع أن يكون هذا الرقم أعلى بكثير عندما تنشر أحدث البيانات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
 

وتظهر أحدث الأرقام اليومية أيضا وفاة 332 شخصا في غضون 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

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