الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تعلن استعادة أعمال فنية بقيمة 10 ملايين يورو من أمريكا

إيطاليا
إيطاليا

أعلنت قوات الدرك الوطني الإيطالية في روما أن الشرطة الإيطالية استعادت نحو 200 عمل فني تقدر إجمالي قيمتها بـ 10 ملايين يورو (3ر11 مليون دولار) في الولايات المتحدة.
 

وذكر بيان قوات الدرك أن الأعمال الفنية تشمل تماثيل عتيقة وجرات ومزهريات وتماثيل نصفية فخارية.
 

وقال روبيرتو ريكاردي، قائد وحدة الحفاظ على الثقافة في قوات الدرك: "كشف المحققون سلسلة تبدأ من منقبين عن الآثار بصورة غير شرعية إلى تجار أعمال فنية ثم إلى متاحف أمريكية ودور مزادات ومعارض فنية ومجموعات
مقتنيات خاصة".
 

و ترجع العديد من القطع إلى الحقبتين الرومانية والإترورية. وتمت إعادة معظمها (160 قطعة) إلى إيطاليا، وما زالت بقيتها في القنصلية الإيطالية العامة في نيويورك حتى الآن.
 

و تحدث وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني عن "عملية استعادة استثنائية" للقطع وذكر أن القطع سيجري إعادتها إلى مكانها الأصلي.
 

و تعاونت قوات الدرك الإيطالية في العملية مع السلطات الأمريكية. وتحت رئاسة إيطاليا، اتفقت أغنى 20 دولة في العالم (مجموعة العشرين ) في أواخر يوليو الماضي على التشدد في مقاضاة الذين يعملون في التجارة غير المشروعة للفن .
 

و ضبطت قوات الدرك الإيطالية هذا العام حتى الآن ما يقرب من 1700 عمل فني مزيف وصادرت أكثر من 23600 قطعة أثرية تقدر القيمة الإجمالية لها بأكثر من 427 مليون يورو.
 

و تم توجيه اتهامات لما يقرب من 1190 شخصا فيما يتعلق بالتحقيقات، ووفقا لريكاردي، فإن عمليات التنقيب غير القانونية تقوم بها منظمات متخصصة، مشيرا إلى أن الضالعين في هذا المجال خبراء على دراية بالحضارات
القديمة وبالتالي يعرفون أن الكنوز لا تزال موجودة في المقابر. 

و قال المسؤول الإيطالي إنهم عادة ما يعملون تحت جنح الظلام.

أمريكا ايطالي ملايين أعمال 10 ملايين يورو أعمال فنية ليا إيطاليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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