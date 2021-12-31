كوريا الجنوبية تمدد إجراءات التباعد الحالية لمدة أسبوعين إضافيين

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-كيوم اليوم الجمعة إن الحكومة ستمدد القواعد المشددة للتباعد

الاجتماعي لمدة أسبوعين إضافيين حتى منتصف يناير، وسط جهود لخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الخطير واحتواء انتشار المتحور أوميكرون.



وقال كيم خلال اجتماع في سول للاستجابة لكوفيد:19- "من السابق لأوانه الاعتقاد بأننا تغلبنا على الأزمة، لا يزال لدينا الكثير من مرضى الفيروس حالتهم خطيرة ووفيات."، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وتطبق الحكومة قواعد أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي منذ 18ديسمبر الجاري بعد ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا.



ويجري حاليا تحديد عدد الاشخاص في التجمعات الخاصة بأربعة أشخاص على مستوى البلاد.



وكان من المفترض في الأصل أن تنتهي القيود يوم الأحد المقبل ، ولكن مع القرار الأخير ، سيجري تطبيقها حتى 16 يناير.



وسجلت السلطات الصحية في كوريا اليوم الجمعة 4875 حالة جديدة، من بينها 269 إصابة بالمتحور أوميكرون ليرتفع إجمالي الاصابات بالمتحور إلى 894 حالة، بالإضافة إلى 108 حالات وفاة.