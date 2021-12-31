الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طوارئ فى الغربية.. إنتشار السيارات والعمال والمعدات لرفع آثار الأمطار

أمطارعلي الغربية
أمطارعلي الغربية

انتشر عمال الصرف الصحي عمال مجالس المدن والاحياء مدعومين بسيارات شفط وكسح المياه بمحافظة الغربية في شوارع مختلف المدن، لسحب تراكمات مياه الأمطار التي تعرضت لها مدن ومراكز وقرى المحافظة منذ أمس الخميس، والمستمرة حتي صباح اليوم الجمعة.

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أمطارعلي الغربية

وتابع محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع مدن ومراكز وقرى المحافظة، مشددين على سرعة التعامل بشكل فوري مع مياه الأمطار، من خلال سيارات شفط وكسح المياة وسحب تراكمات مياه الأمطار ما يسهل من حركة سير السيارات والمواطنين في الشوارع، مؤكدين على أعمال سحب مياة الأمطار من الأماكن المحيطة بالمدارس والمصالح الحكومية، مع رفع حالة الطوارئ واستنفار كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل بشكل فوري مع أي أمطار جديدة.

 

ورصدت "الدستور" تواجد سيارات الكسح والشفط في الشارع وقت هطول الأمطار، والحرص على سحب تراكمات مياة الأمطار أولا بأول من الشوارع، بواسطة معدات وسيارات مجالس المدن والاحياء والوحدات المحلية وأيضا شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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أمطارعلي الغربية

وشهدت محافظة الغربية، مع الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، استمرار سقوط الأمطار المتوسطة، على كل أنحاء مدن المحافظة، مع إنخفاض درجات الحرارة، وامتلأت السماء بالغيوم، واستمرت المحافظة  في رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية والتي تستمر حتى منتصف الإسبوع القادم حسب توقعات الأرصاد؛ حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحي إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه.

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أمطارعلي الغربية

وأصدر محافظ الغربية تعليمات لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكل قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة أي موجة طقس تضرب المحافظة والعمل على تخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط أي مياه محتملة وعلاج أي مشاكل سريعًا، وتلقي البلاغات على مدار الساعة.

طوارئ الغربية إنتشار السيارات والعمال والمعدات لرفع اثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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