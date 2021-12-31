ألمانيا: دخول أكثر من 11 ألف مهاجر غير شرعى عبر بيلاروس

أعلنت الشرطة الفدرالية الألمانية أن أكثر من 11 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا أراضي البلاد منذ بداية العام قادمين عبر أراضي بيلاروس وبولندا.

وأشارت الشرطة في بيان لها إلى أنه حتى 29 ديسمبر تم تسجيل 11213 عملية دخول غير شرعية متعلقة ببيلاروس، لكن في الفترة الأخيرة تم رصد التوجه نحو الانخفاض.

وأضافت أن الحدود الألمانية البولندية لا تزال "منطقة طوارئ".

ولفتت إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الأراضي الألمانية في ديسمبر انخفض بشكل ملموس، وبلغ 521 شخصا مقارنة بـ5.3 ألف في أكتوبر و2.8 ألف شخص في نوفمبر الماضي.

يذكر أن آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا وصلوا إلى بيلاروس من أجل عبور حدود الاتحاد الأوروبي والتوجه إلى ألمانيا عبر دول مثل بولندا وليتوانيا ولاتفيا هذا العام.

واتهمت الدول الأوروبية بيلاروس باستخدام المهاجرين "سلاحا" في "هجوم هجين" على الاتحاد الأوروبي في ظل فرض بروكسل عقوبات على مينسك في أعقاب عدم اعترافها بنتائج الانتخابات الرئاسية البيلاروسية التي فاز فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وعلى صعيد آخر، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية،، عن أن معدل انتشار الإصابة بعدوى كورونا في ألمانيا بين كل مائة ألف نسمة في غضون سبعة أيام ارتفع على نحو طفيف إلى 207.4 إصابة، مقابل 205.5 إصابة أمس و280.3 قبل أسبوع، و439.2 قبل شهر.

وحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي سجلتها مكاتب الصحة في أنحاء ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 42 ألفا و770 حالة، مقابل 44 ألفا و927 حالة قبل أسبوع.

وتشير هذه الإحصائية إلى الوضع حتى الساعة الخامسة والربع من صباح اليوم.

ويتوقع المعهد تراجع أنشطة الاختبارات والتسجيل خلال فترة عيد الميلاد (الكريسماس)، مشيرا إلى أنه لهذا السبب قد تعطي الأعداد الرسمية المعلنة صورة غير مكتملة عن وضع كورونا في ألمانيا.