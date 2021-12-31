الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تتهم نيكاراجوا بمصادر ىسفارتها لصالح الصين

نيكاراجوا
نيكاراجوا

أعلنت تايوان أن نيكاراجوا "صادرت" سفارتها وأنها تخطط لتسليمها للصين، وهددت حليفتها السابقة باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وقالت الخارجية التايوانية إن "تايوان ستطلق الآليات القضائية الدولية المناسبة لحماية ممتلكاتها الدبلوماسية والحرص على أن تتحمل نيكاراغوا مسؤولية عملها غير المشروع دوليا".

ووصفت تايوان "مصادرة السفارة" بأنها "جزء من النية المعلنة والعدوانية للصين بضم تايوان" قائلة إن ذلك "يتعارض بشكل خطير مع القواعد الدولية ويمس بالسلام والاستقرار الدوليين".

وكانت نيكاراغوا أعلنت في 10 من الشهر الجاري قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، لتعترف بـ"صين واحدة" تمثلها حكومة بكين، وأصبحت الدولة الثامنة التي تتخلى عن تايوان لصالح الصين منذ وصول الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون إلى السلطة عام 2016.

ولا تستبعد بكين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها اللجوء إلى القوة لبسط سيادتها على الجزيرة.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها قادمة من الخارج، وعدم تسجيل حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن المركز قوله في بيان إن أصحاب حالات الإصابة الجديدة هم 15 تايوانيا وثلاثة أجانب، والذين دخلوا تايوان في الفترة بين العاشر حتى 23 ديسمبر، من الولايات المتحدة وفيتنام وكمبوديا وفرنسا وباكستان وإيطاليا والإمارات وهولندا.

وأشارت بيانات المركز إلى أنه حتى الآن أكدت تايوان تسجيل إجمالي 16 ألفا و891 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة في البلاد في أوائل 2020، منها 14 ألفا و435 حالة إصابة محلية، اعتبارا من 15 مايو الماضي، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وذكر المركز أن حالات الوفاة المؤكدة بسبب الفيروس تبلغ الآن 850، جميعها، فيما عدا 12، تم تسجيلها منذ 15 مايو الماضي.

يذكر أنه أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، عن تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها قادمة من الخارج، وعدم تسجيل حالات وفاة.

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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