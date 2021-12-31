ألمانيا.. وزارة الدفاع تدقق شريط فيديو لرجل يرتدى زيا عسكريا ويهدد السلطات

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أنها تدقق في فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلًا بزي عسكري يهدد السلطات بإنذار نهائي حول إجراءات كورونا والتطعيم.

وأشارت الوزارة في بيان لها عبر "تويتر" إلى أنه "حاليًا يتم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل لجندي مفترض، ويحتوي على تهديدات ضد سيادة القانون، وهي غير مقبولة، ويجري التحقق من العواقب المحتملة"

واحتلت كلمتا "جنود" و"بوندسوير" وزارة الدفاع الصدارة على مواقع البحث عقب نشر الفيديو .

ومدة الفيديو قرابة دقيقة، ويظهر رجلًا يرتدي زيًا عسكريًا عرف على نفسه باسم Oberfeldwebel، ويطالب برفع اقيود التي تفرضها السلطات لمنع انتشار كورونا، وإلغاء التطعيم الإلزامي ضد كورونا للعسكريين.

من جهتها، أشارت مجموعة RND الإعلامية إلى أن "الرجل، الذي يفترض أن اسمه أنطون أوبيرور، هو جندي بالفعل، أحيل للجنة التأديبية في الماضي، ويفترض أنه منع من ارتداء زيه الرسمي، ما يعني تعليق خدمته".

وبحسب المجموعة: "تحدث الرجل في تجمع حاشد الأربعاء في روزنهايم وهدد السلطات بأن جثثهم ستنتشر في جميع أنحاء الميدان".

وأكدت مصادر مطلعة أن "الشرطة اعتقلت الرجل في ساحة أوديونبلاتز وسط ميونيخ، حيث وصل لمخاطبة الجمهور".

وعلي صعيد آخر، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، عن أن معدل انتشار الإصابة بعدوى كورونا في ألمانيا بين كل مائة ألف نسمة في غضون سبعة أيام ارتفع على نحو طفيف إلى 207.4 إصابة، مقابل 205.5 إصابة أمس و280.3 قبل أسبوع، و439.2 قبل شهر.

وحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي سجلتها مكاتب الصحة في أنحاء ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 42 ألفًا و770 حالة، مقابل 44 ألفًا و927 حالة قبل أسبوع.

وتشير هذه الإحصائية إلى الوضع حتى الساعة الخامسة والربع من صباح اليوم.

ويتوقع المعهد تراجع أنشطة الاختبارات والتسجيل خلال فترة عيد الميلاد (الكريسماس)، مشيرًا إلى أنه لهذا السبب قد تعطي الأعداد الرسمية المعلنة صورة غير مكتملة عن وضع كورونا في ألمانيا.