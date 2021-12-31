الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مواجهات بين القوات الإسرائيلية وسكان بلدة سلوان بالقدس

القوات الإسرائيلية
القوات الإسرائيلية

اندلعت، مواجهات بين سكان بلدة سلوان في القدس والقوات الإسرائيلية.


وقال شهود عيان ومقاطع فيديو نشرت على الانترنت إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة الواقعة في الاتجاه الجنوبي للمسجد الأقصى، مشيرين إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المُسيل للدموع، والصوت، صوب الشبان.


وكانت لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان قد قالت - في مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق اليوم - إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 69 منزلًا في البلدة، وأصدرت 172 أمر هدم لمنازل أخرى خلال عام 2021، بينما يتهدد الهدم 5600 في البلدة.


وقال فخري أبودياب، عضو لجنة الدفاع عن سلوان، خلال المؤتمر الصحفي، إن "بلدية الاحتلال في القدس واللجنة اللوائية للبناء والتنظيم سلمتا خلال العام 2021، 172 أمر هدم في سلوان كان آخرها لعائلة سرحان اليوم ، بينما يوجد 150 منزلا مُهددة بالهدم تحت ما يسمى بقانون (كامينتس)، أي أن بلدية الاحتلال تستطيع هدمها في أي لحظة".

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