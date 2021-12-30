الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مد فترة تلقي تظلمات حاجزي وحدات «سكن لكل المصريين2» حتى 6 يناير

وحدات «سكن لكل المصريين
وحدات «سكن لكل المصريين

قرر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد فترة تلقي تظلمات حاجزي إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2» بمشروعات الوحدات السكنية تحت التنفيذ (لمتوسطي الدخل) غير المُنطبق عليهم الشروط لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق حتى الخميس 6 يناير 2022.

يأتي ذلك كفرصة أخيرة لتلقي طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط.

وكان من المقرر انتهاء فترة تلقي التظلمات، اليوم 30 ديسمبر 2021.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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