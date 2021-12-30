مد فترة تلقي تظلمات حاجزي وحدات «سكن لكل المصريين2» حتى 6 يناير

قرر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد فترة تلقي تظلمات حاجزي إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2» بمشروعات الوحدات السكنية تحت التنفيذ (لمتوسطي الدخل) غير المُنطبق عليهم الشروط لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق حتى الخميس 6 يناير 2022.

يأتي ذلك كفرصة أخيرة لتلقي طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط.

وكان من المقرر انتهاء فترة تلقي التظلمات، اليوم 30 ديسمبر 2021.