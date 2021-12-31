صاحب مطعم يقتل شقيقه بسبب خلافات مالية فى الإسكندرية

تسببت خلافات مالية في مصرع شاب على يد شقيقه طعنا بسلاح أبيض، بمنطقة مينا البصل غربي الإسكندرية، إثر نشوب مشاجرة بينهما مساء اليوم الخميس، وتم إخطار النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بتلقيهم بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بجوار مسجد الميرى ووجود متوفي.



على الفور انتقل الى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلا من جمال.ف، 30 سنة، صاحب مطعم مصاب بجرح طعني وتوفى، وشقيقه م.ف"،41 سنة، صاحب مسمط، بسبب وجود خلافات بينهما.



كشفت تحريات ضباط مباحث القسم، أن وراء الواقعة وجود خلافات مالية بين الشقيقين على إثرها توجه المجني عليه بسيارته إلى شقيقه المتهم في مطعمه الذي يمتلكه بشارع الناصرية ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى جدال عنيف فقام المجني عليه بتحطيم زجاج محل شقيقه ما أثار حفيظته وسدد المتهم لشقيقه الصغير طعنة نافذة أودت بحياته.



تم إلقاء القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق وأمر المستشار أشرف المغربي المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، وتفربغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث والتحفظ على الأسلحة المستخدمة في المشاجرة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.