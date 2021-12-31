جامعة عين شمس تُكرم الطلاب المتميزين (صور)

نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس، مساء اليوم، حفلا كرمت خلاله الطلاب المتميزين علميا، وأعضاء فريق الكورال الفائز بالمركز الأول على مستوى الجامعة، والفائزين بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في المسابقة التي عُقدت تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

جامعة عين شمس تُكرم الطلاب المتميزين

جامعة عين شمس تُكرم الطلاب المتميزين



حضر الحفل؛ الأستاذ الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،ش والأستاذة الدكتورة منى رمضان بطيخ، رئيس قسم القانون العام، والأستاذ الدكتور أحمد ديهوم، مدير الشعبة الإنجليزية، والأستاذ الدكتور حسام عبد العال، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة، والأستاذ الدكتور عزت سلامة د، مدير وحدة الجودة، والسيدة الدكتورة سالى سمير، نائب مدير وحدة الجودة، والأستاذ الدكتور محمد أبو العلا، أستاذ القانون الجنائي بالكلية، والسيد الدكتور عبد الجليل السعيد، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات.

جامعة عين شمس تُكرم الطلاب المتميزين



كما حضر الحفل عدد كبير من أولياء الأمور، وبدا بعزف السلام الجمهورى، وتخلله كلمات ترحيب بالضيوف، وتقديم عرض مميز من جانب فريق كورال الكلية، وتسليم شهادات شكر وتقدير للطلاب المكرمين.