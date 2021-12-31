الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أطباء ينصحون بالتخلص من أقنعة القماش واستبدالها بالجراحية وسط تفشى كورونا

أقنعة جراحية
أقنعة جراحية

حالة من الحذر يعيشها سكان العالم هذه الأيام، وسط انتشار متغير أميكرون الأكثر انتشارًا، حيث يؤكد الخبراء أنه يجب علينا جميعًا استبدال أقنعة القماش بأقنعة التنفس N95 أو الأقنعة الجراحية ثلاثية الطبقات.

وأوضح الأطباء بموقع "webmd" الطبي، أن أقنعة N95 والأقنعة الجراحية، توفر التنفس بإحكام وتساعد على منع الاتصال مع قطرات صغيرة و الجسيمات في الهواء، حيث يمكن لهذه الأقنعة تصفية ما يصل إلى 95٪ من قطرات الهواء والجزيئات، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، يعد القناع الجراحي المكون من 3 طبقات قناعًا أكثر مرونة حيث يمكن أن يساعد في منع ملامسة الفيروسات في الهواء، فهو لا يقل أمانًا من أقنعة N95.

من جانبها، أكدت لينا وين، طبيبة الطوارئ وأستاذة الصحة العامة بجامعة جورج واشنطن، أن التوصيات باختيار الأقنعة الجراحية N95 و 3 طبقات على أقنعة القماش ليست جديدة، حيث كان خبراء الصحة العامة يحثون على استخدام أقوى الأقنعة منذ شهور للتصدي لفيروس كورونا، مشيرة إلى أننا لا نحتاج إلى أقنعة أفضل من ذلك للحماية من المتغير الجديد "أميكرون".

 

لماذا يتم التشديد على إرتداء الأقنعة الطبية؟

أوضح الأطباء، أن الأقنعة ضرورية للحماية من المتغير الجديد، حيث ينتشر متغير أميكرون بشكل أسرع بكثير من المتغيرات السابقة لفيروس كورونا؛ نظرًا لأن احتمال انتشاره يصل إلى ثلاثة أضعاف انتشار متغير دلتا، لذا فإن ارتداء القناع يعد أمرًا بالغ الأهمية في الوقت الحالي.

كما نوه الباحثون، أن جودة القناع مهمة أيضًا، فإذا كان ارتداء قناع N95 يسبب إزعاجًا شديدًا، فارتدِه في الأماكن عالية الخطورة يساوي حياتك، مثل المطاعم المزدحمة وقطارات الركاب المزدحمة.

وأشار الباحثون، إلى أن ارتداء القناع ضروري للغاية ويتعلق بتقليل احتمالية إصابتك بفيروس كورونا ومتغيراته، فهناك الكثير من الأبحاث العلمية أكدت أن غسل الأيدي وحماية الأنف والفم بواسطة القناع كفيلان للحماية من خطر الإصابة بالفيروسات الضارة ولعل أبرازها فيروس كورونا وسلالاته الجديدة.

فيروس كورونا الصحة العامة ارتداء القناع أقنعة القماش مركز السيطرة على الأمراض أميكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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