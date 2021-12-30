الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: الأطفال المصابون بأمراض خطيرة بسبب كورونا لم يتم تطعيمهم باللقاح

الأطفال
الأطفال

كشف تقرير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أنه جرى تطعيم جزء صغير فقط من الأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كوفيد19 بشكل كامل.

ووفقًا للتقرير الذي صدر اليوم الخميس؛ فإن 0.4 % من الأطفال والمراهقين الذين تم إدخالهم إلى ستة مستشفيات خلال شهري يوليو وأغسطس مصابين بعدوى خطيرة من كوفيد-19 تم تطعيمهم بالكامل.

وقالت الدراسة: "توضح هذه الدراسة أن الأطفال غير المطعمين في المستشفى بسبب كوفيد-19 يمكن أن يتعرضوا لمرض شديد وتعزز أهمية تطعيم جميع الأطفال المؤهلين لتوفير الحماية الفردية وحماية أولئك الذين لم يكونوا مؤهلين بعد للتلقيح".

وتتوافق الدراسة الجديدة مع التعليقات الأخيرة من أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، الذي شجع اليوم الآباء على تطعيم أطفالهم المؤهلين للحصول على جرعات لقاح مضاد لكوفيد-19.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تعلن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الاثنين المقبل الموافقة على تقديم جرعات معززية من لقاحات فايزر/بيونتك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا بالإضافة إلى تعزيز الأهلية للأطفال الذين يعانون من نقص المناعة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الأربعاء، أن الموجة الأخيرة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتي تجتاح حاليا الولايات المتحدة مدفوعة بمتغير أوميكرون شديد العدوى، أحدثت زيادة مقلقة في حالات دخول المستشفى بين الأطفال إلا أن أطباء وباحثين أكدوا أنهم لا يرون دليلًا على أن أوميكرون يشكل تهديدًا كبيراً على الأطفال.

وأفادت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي - أن عدة ولايات أمريكية أبلغت عن زيادات بنحو 50 في المائة في إصابة الأطفال بكوفيد-19 في ديسمبر الجاري؛ حصلت مدينة نيويورك على نصيب الأسد منها؛ حيث تم إدخال 68 طفلاً إلى المستشفى الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عن أسبوعين سابقين.

الأطفال الولايات المتحدة كوفيد19 الأطفال والمراهقين كوفيد مؤهلين بعد للتلقيح تطعيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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