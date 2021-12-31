الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات فى مقتل شاب في المقطم بسبب «خلاط» تثبت صحة الواقعة

جثة
جثة

توصلت تحريات معاون مباحث قسم شرطة المقطم، إلى صحة إتهام صاحب محل أجهزة كهربائية وآخران بقتل شاب وإصابة خاله بجروح بسبب خلاف على التأخير في إصلاح جهاز كهربائي - ماكينة لإعداد الطعام "خلاط".

 

وأحالت النيابة العامة، صاحب محل أجهزة كهربائية وآخران للمحاكمة أمام الجنايات في اتهامهم بقتل شاب وإصابة خاله بجروح بسبب خلاف على التأخير في إصلاح جهاز كهربائي - ماكينة لإعداد الطعام- "خلاط".

 

وبينت التحقيقات أن المجني عليه اتفق مع المتهم على إصلاح عطل نشب بالجهاز، وعندما تأخر المتهم في التسليم عاتبه المجني عليه ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استدعى كلا الطرفين أقارب له للتدخل لنصرته على الطرف الأخر ونتج عن المشاجرة قتيل ومصاب في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

 

بدأت تفاصيل قتل شاب في المقطم ببلاغ تلقاه قسم الشرطة بوقوع مشاجرة بين طرفين سيدة وبصحبتها نجلها محمود وشقيقها، وبين طرف ثان صاحب محل إصلاح أجهزة كهربائية وبصحبته آخرون.

 

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى خاص، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وفحصت البلاغ وألقت القبض على 3 من المتهمين وبحوزتهم الأسلحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

التحريات اتهام صاحب محل قتل خلاط المقطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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