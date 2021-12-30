الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جديد من النيابة فى واقعة التنقيب عن الآثار بعين شمس

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

أمرت نيابة عين شمس، بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل شقة ما أسفر عن مصرع شخص بعدما انهارت عليه الحفرة وتركوا جثته وفروا هاربين، كما صرحت النيابة بدفن جثة المتوفى بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

وكشف رجال المباحث، ملابسات العثور على جثة عامل متحلله داخل بالطابق الأرضي بمنطقة عين شمس، وتبين أن المتوفي كان ينقب عن الآثار مع آخرين وأن المتوفى يدعى "رمضان .س" في العقد الخامس من العمر مبلغ بتغيبه عن المنزل منذ 5 أيام قبل العثور على الجثة داخل شقة بالطابق الأرضي.

وكشفت التحريات، أنه أثناء قيام المتوفي أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار انهارت عليه الحفرة، وقام شركائه بانتشاله لكنه كان فارق الحياة، فتركوا الجثة وفروا هاربين خوفا من المسائلة القانونية.

كان قسم شرطة عين شمس، تلقي بلاغا بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لعامل، ووجود حفرة بجوار الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

سقوط سيارة إسعاف فى ترعة الإبراهيمية

احذروا.. الأرصاد: أمطار غزيرة على معظم المحافظات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ و5 نصائح لمواجهتها

حالة الطقس غدًا فى القاهرة الجمعة 31 ديسمبر 2021 وخريطة سقوط الأمطار

شجر الخير.. خبراء: توشكى ستجعلنا رقم واحد عالميًا فى إنتاج التمور

«أكبر اكتشاف بترولى بمنطقة الفيوم».. مصدر يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لماذا لا أحب "تريكة"؟

مدحت بشاى

دراما الواقع وتكاليف الإصلاح

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول صحة إسرائيلى يوافق على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا

صحيفة عبرية: إسرائيل تُسجل أول إصابة بـ«فلورونا»

إسرائيل تتسلم شحنة أولى من عقار فايزر المضاد لـ«كوفيد-19»