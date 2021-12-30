قرار جديد من النيابة فى واقعة التنقيب عن الآثار بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس، بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل شقة ما أسفر عن مصرع شخص بعدما انهارت عليه الحفرة وتركوا جثته وفروا هاربين، كما صرحت النيابة بدفن جثة المتوفى بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

وكشف رجال المباحث، ملابسات العثور على جثة عامل متحلله داخل بالطابق الأرضي بمنطقة عين شمس، وتبين أن المتوفي كان ينقب عن الآثار مع آخرين وأن المتوفى يدعى "رمضان .س" في العقد الخامس من العمر مبلغ بتغيبه عن المنزل منذ 5 أيام قبل العثور على الجثة داخل شقة بالطابق الأرضي.

وكشفت التحريات، أنه أثناء قيام المتوفي أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار انهارت عليه الحفرة، وقام شركائه بانتشاله لكنه كان فارق الحياة، فتركوا الجثة وفروا هاربين خوفا من المسائلة القانونية.

كان قسم شرطة عين شمس، تلقي بلاغا بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لعامل، ووجود حفرة بجوار الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.