الأزهر ينظم ورشة عمل حول آلية المشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي

نظم مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بالأزهر الشريف، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، ورشة عمل لبحث آليات المشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي، التي تنظمها الإمارات العربية المتحدة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

شارك في ورشة العمل الدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، وممثلين من الإدارات المختلفة بالأزهر الشريف، إلى جانب الوفد المسؤول عن جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط.

وناقشت الورشة التعريف الحديث للتميز في أداء العمل الحكومي، وأهم المفاهيم والمعايير التي يمكن من خلالها قياس القدرة على المنافسة للحصول على أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وعناصر تقييم النتائج الخاصة بمعايير بالتميز الحكومي، والتي اشتملت على “الرؤية الطموحة وقدرات تخطيط ومتابعة رؤية مصر 2030 - النماذج العالمية المتعلقة بالتميز الحكومي - فعالية النتائج المرتبطة بمهام العمل الحكومي”.

كما تناولت ورشة العمل الاستراتيجيات والمؤشرات الخاصة بتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي شملت نتائج تنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج المساهمة فيها، ونتائج تقييم فاعلية السياسات المرتبطة بها، وأثرها على رضا المجتمع وجودة الحياة.

جائزة التميز الحكومي العربي

هي جائزة أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، في 23 مايو لعام 2019.

وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربيًّا في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، وتتضمن الجائزة 15 فئة فرعيّة، مُوزّعة على فئتين رئيسيتين هُما: الأفراد، والمُؤسسات.

وتشمل الجائزة 6 جوائز موزعة على فئة الأفراد هي: أفضل وزير عربي، أفضل محافظ عربي، أفضل مدير عام لهيئة ومؤسسة عربية، أفضل مدير بلدية في المدن العربية، أفضل موظف حكومي عربي، أفضل موظفة حكوميّة عربيّة.