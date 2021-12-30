الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 40 ألف عبوة مضاد حيوي مقلدة في القاهرة

عبوة مضاد حيوي
عبوة مضاد حيوي

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط 40 ألف عبوة مضاد حيوي مقلدة في مصنع دون ترخيص بمنطقة صقر قريش، حيث يقوم بتصنيع أدوية مضاد حيوي غير مطابقة للمواصفات.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة  بلاغا من أحد الأشخاص بوجود سيارة محملة بأدوية غير مطابقة للمواصفات ومقلده بمنطقة صقر قريش. 

على الفور انتقل رجال المباحث وتم ضبط 40 ألف عبوة مضاد حيوي مقلدة وغير مطابقة للمواصفات، تم تعبئتها وتغليفها بمصنع موجود بمنطقة صقر قريش.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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