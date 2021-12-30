إخلاء سبيل سيدة أعمال بعد معارضتها فى أحكام بـ25 سنة سجن بالدقى

أخلت النيابة العامة، منذ قليل، سبيل سيدة أعمال مالكة إحدى الشركات العقارية بعد معارضاتها في عدة أحكام قضائية صادرة ضدها من محكمة أول درجة، وتحديد جلسات إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة بحقها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط سيدة أعمال، رئيس مجلس إدارة شركة عقارية، لصدور العشرات من الأحكام القضائية ضدها، بعد عودتها من ألمانيا، حيث جرى ضبطها بمنطقة الدقي، وأجرت معارضات على الأحكام الصادرة ضدها، وتم إخلاء سبيلها.

وردت معلومات للرائد عمرو فاروق - رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، تفيد تواجد سيدة أعمال، وهي رئيس مجلس إدارة شركة للعقارات، بمنطقة الدقي، ومطلوب ضبطها لصدور العشرات من الأحكام القضائية ضدها، بإجمالي حبس 25 سنة، إضافة إلى غرامات بلغت قيمتها الـ 30 مليون جنيه، بسبب عدم التزام شركتها بتسليم وحدات سكنية لعملاء الشركة بمدينة 6 أكتوبر.