مسرحية البطولة.. مواعيد عرض مسرح مصر على قناة Mbc مصر

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن مواعيد مسرح مصر على قناة Mbc مصر، وسط نجاح جماهيري مُمتد، حيث من المقرر عرض أحدث عروض "مسرح مصر"، وهي المسرحية الكوميدية "البطولة" على قناة "MBC مصر"، غداً الجمعة في تمام الثامنة مساءً.

تفاصيل مسرحية البطولة أحدث عروض مسرح مصر 2021

مسرحية "البطولة"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية داخل إحدي صالات الرياضة حيث يضطر أحد المُشاركين للتخفي في ملابس أحد الأبطال مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

مواعيد عرض مسرح مصر على قناة Mbc مصر

تُعرض مسرحية "البطولة" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 31 ديسمبر 2021 الساعة 8:00 مساءً.

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من جانب أخر، تألق صناع مسرح مصر عبر العديد من المسرحيات المختلفة وهو ما جعلهم مطلوبين للعمل في الدراما التلفزيونية وكذلك السينما، وأصبح أغلبهم أبطال في تلك الأعمال، حيث كان مسرح مصر وجه الخير عليهم على مستوى الانتشار بين القنوات وبين الدول العربية بأعمالهم السينمائية ولعل أبرزهم علي ربيع ومصطفى خاطر.