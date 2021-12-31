كيف يمكن لـ عرائس الشتاء التخلص من جفاف البشرة قبل يوم الزفاف؟

عندما تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض، يبدأ الجلد أيضًا في فقدان رطوبته، جفاف الجلد هو أحد أكثر مشاكل الجمال شيوعًا التي تواجهها عرائس الشتاء، مع العناية المناسبة، وإعدادها قبل اليوم الكبير.. إليك بعض نصائح الجمال التي عليك اتباعها قبل يوم الزفاف.

الماء هو المفتاح

غالبًا ما يكون جفاف الجلد نتيجة الجفاف في الجسم كله والذي ينعكس بسهولة على الجلد، من خلال شرب كمية جيدة من الماء خلال فصل الشتاء ، يمكن للعرائس تجنب جفاف الجلد وتحسين صحتهن بشكل عام.

قشر مرة في الأسبوع

إذا استمررت في ملاحظة جفاف الجلد، فإن التقشير مرة واحدة في الأسبوع يمكن أن يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة؛ نظرًا لأنها تتراكم على الجلد ، فإنها يمكن أن تسبب ملمسًا خشنًا وجافًا، ومن ثم فمن المهم أن تقشر مرة واحدة في الأسبوع وترطيبها

تجنب الاستحمام بالماء الساخن

يمكن أن يؤدي الاستحمام في ماء شديد الحرارة أو شديد البرودة خلال الشتاء، إلى تفاقم المشاكل المتعلقة بالجلد، لتجنب جفاف الجلد استحم بماء فاتر، وعدم غسل الوجه عدة مرات في اليوم.

استخدم زيوت الاستحمام

أثناء الاستحمام، يمكن أن يساعد وضع زيوت الاستحمام الأساسية على الجلد المبلل في حبس الرطوبة، يجب على العرائس تطبيق هذه الزيوت أثناء الاستحمام للتأكد من أن بشرتهم تتمتع بالرطوبة المثلى

جرب زبدة الجسم

إذا كنت لا تزال تشعر بأن بشرتك جافة جدًا، يمكنك ترطيبها بزبدة الجسم، نظرًا لأنها أكثر سمكًا، يمكن أن تساعد في ترطيب البشرة الجافة والخشنة حقًا، يمكن للعرائس ذوات البشرة الجافة حقًا استبدال غسول الجسم بزبدة الجسم لتعزيز الترطيب.

لا تنسي الواقي من الشمس

يجب ألا تنسى العرائس واقيات الشمس، قد يؤدي تعريض الجلد الجاف للشمس إلى الإضرار بالجلد والتسبب في تفاوت ملمس الجلد.