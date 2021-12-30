الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس شعبة الجلود يكشف أبرز ملامح العمل في 2022

محمد مهران، رئيس
محمد مهران، رئيس غرفة الجلود بالغرف التجارية

كشف محمد مهران، رئيس غرفة الجلود بالغرف التجارية، أن خطة العام الجديد تستهدف وضع خارطة لمدة 6 أشهر تهدف الارتقاء بالصناعة الوطنية.

وقال مهران إن رئيس الغرفة خاطب أعضاء الشعبة والمصنعين والتجار للعمل بشكل تكاملي بين جميع الأطراف، كما تستهدف تطوير دباغة قطاع الجلود والارتقاء بالمنتج النهائي وطرق أبواب الأسواق الخارجية.

أضاف أن قطاع الجلود يعمل على غزو السوق الإفريقي وفق توجيهات الرئيس السيسي بعد رئاسة مصر الكوميسا، مشيرًا إلى أن الغرفة بالتعاون مع المجالس التصديرية تستهدف زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية والعربية، لافتًا إلى أن السوق الإفريقي سوق جاذب للاستثمار ويستهدف وضع خطة من البعثات التجارية خلال أيام لعدد من الدول الإفريقية.

وكشف مهران أن شعبة الجلود في الغرف التجارية بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين شعبة أصحاب المدابغ وتجار الجلد الخام والاتحاد العربي للصناعات الجلدية لتنشيط التجارة والصناعة العربية بين الجانبين والتواصل مع الوزارات المعنية والجهات الحكومية لإنشاء مجمع صناعي عربي مشترك.

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رسائل الصعيد

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